Помпео не исключил развертывания США новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг в интервью журналистам телеканала Fox News не исключил возможности того, что Вашингтон развернет новые ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Стенограмму беседы распространила пресс-служба Госдепартамента США.

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Помпео был задан вопрос о том, по-прежнему ли Вашингтон не намерен участвовать в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в связи с чем он 2 августа прекратит свое действие. "Да, так и есть", - ответил дипломат.

Госсекретарю также был задан вопрос о том, следует ли США в свете этого разместить ракеты средней дальности наземного базирования в АТР. "Мы прорабатываем это", - сказал Помпео. "Две недели назад у нас были консультации с российской стороной на очень высоком уровне", - констатировал госсекретарь. Он отметил, что речь шла, в частности, о вопросах, касающихся стратегической стабильности.

В Женеве 17 июля состоялись консультации между РФ и США. Россию представлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, США - первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.

США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Американская администрация также пригрозила, что Вашингтон через 6 месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, якобы касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД.