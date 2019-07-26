Минобороны Южной Кореи полагает, что испытанные КНДР ракеты схожи с "Искандерами"

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Две ракеты, испытания которых в четверг провела КНДР, по своим техническим характеристикам "схожи с российскими ракетами типа "Искандер". Как сообщило в пятницу сообщило южнокорейское агентство Yonhap, к такому выводу пришли в Минобороны Республики Корея.

По его данным, испытанные Пхеньяном ракеты схожи по техническим характеристикам с 9К720 "Искандер" (SS-26 Stone, по классификации НАТО) и способны преодолевать порядка 600 км.

В пятницу ЦТАК объявило, что КНДР под руководством председателя Госсовета Ким Чен Ына осуществила запуск двух новых тактических управляемых ракет. Согласно заявлению КНДР, пуск стал ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове. Агентство Kyodo информировало, что запущенные реактивные снаряды - улучшенная версия баллистических ракет малой дальности KN-23, испытания которых Пхеньян уже проводил в мае.

В четверг Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР совершила запуск двух ракет малой дальности в восточном направлении, обе ракеты упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Республики Корея считают, что одна из ракет пролетела около 690 км, а другая - 430 км. Южнокорейские военные также не исключают, что испытанные ракеты могли быть новой разработкой КНДР.

В новость были внесены изменения (05:29 мск) - добавлены подробности.