Помпео полагает, что у России стало меньше возможностей влиять на выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что принятые Вашингтоном меры сократили имеющиеся у России возможности влиять на американские выборы. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала Fox News, стенограмму распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

Госсекретарь выступил с утверждением, что российская сторона предпринимала попытки вмешательства в промежуточные выборы в США в 2018 году. "Мы действовали довольно эффективно. Мы определенно провели безопасные и надежные выборы, и мы уменьшили возможности россиян влиять на выборы", - сказал Помпео.

Госсекретарь отметил, что власти США "сосредоточены на том, чтобы не допустить не только вмешательства со стороны России, но и со стороны Ирана, Северной Кореи, Китая, любой стороны, которая хочет сорвать американские выборы". "Мы обеспечиваем безопасность выборов с точки зрения угроз в киберпространстве, в технической сфере, в сфере пропаганды", - сказал Помпео.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс. Москва много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.