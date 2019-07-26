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Президенты Таджикистана и Киргизии призвали всесторонне расследовать конфликт на границе

Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков призвали жителей приграничных районов не поддаваться на провокации

ДУШАНБЕ, 26 июля. /ТАСС/. Встреча президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Киргизии Сооронбая Жээнбекова состоялась в пятницу в Ворухе, где в беседе с местными жителями лидеры двух стран заявили о необходимости всестороннего расследования конфликта, произошедшего на таджикско-киргизской границе. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

"Высшее руководство двух государств подчеркнуло, что компетентные органы Таджикистана и Киргизии пришли к соглашению о всестороннем расследовании этого конфликта, приведшем к человеческим жертвам, виновники возникшего конфликта в обязательном порядке будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Лидеры двух государств на встрече с представителями общин и ветеранами селения Ворух города Исфара и селения Аксай Баткенской области обсудили вопросы, связанные с государственной границей. Особое внимание было уделено возникшему 22 и 23 июля конфликту на территории приграничных селений Ворух и Аксай.

По информации пресс-службы президента, лидеры двух стран "выразили готовность на основе взаимного интереса провести демаркацию линии государственной границы Таджикистана и Киргизии, которая станет гарантом стабильности и добрососедства в приграничных регионах". Главы двух государств проведут переговоры тет-а-тет в городе Исфара, позже к ним присоединятся делегации обеих стран. В ходе встрече президенты намерены обсудить актуальные вопросы сотрудничества и ускорения процесса делимитации и демаркации спорных участков таджикско-киргизской границы.

На встрече с местными жителями Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков призвали граждан приграничных районов "не поддаваться на провокации и сохранять дружественные отношения". Для предотвращения провокаций они призвали активистов, интеллигенцию, руководителей городов и районов, ответственных лиц соответствующих структур обеих сторон "активизировать сотрудничество и проводить разъяснительные работы среди жителей приграничных регионов".

Теги
КиргизияТаджикистанРахмон, ЭмомалиЖээнбеков, Сооронбай Шарипович
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