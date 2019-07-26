Украина обеспокоена "сеансами освещения" ее катеров Морской охраны с кораблей ФСБ РФ

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Украина выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров ее Морской охраны Государственной пограничной службы с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море. Соответствующее заявление в пятницу сделала пресс-служба так называемой операции объединенных сил в Донбассе.

"С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты происходит освещение катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут", - говорится в сообщении в Facebook под заголовком: "Провокационные действия в водах Азовского моря".

В пресс-службе ООС уточнили, что "необычные явления" наблюдаются на протяжении последних двух суток "примерно в одинаковые временные периоды - после 21:00 в Мариупольском районе Азовского моря" и длятся в течение нескольких минут. Украинская сторона признала, что вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано. "Однако <...> приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала", - отмечается в сообщении. Об этих фактах также доложено подразделениям военной прокуратуры Украины, Национальной полиции и Службы безопасности.