"Слуга народа" набирает 43,16% на выборах в Раду после обработки 100% протоколов

Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины по результатам обработки 100% электронных протоколов.

В парламент проходят еще четыре партии. "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает поддержку 13,05% голосов, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко - 8,18%, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 8,10% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 5,82%.

Согласно данным ЦИК, "Слугу народа" по партийным спискам на выборах поддержали более 6,3 млн человек, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - более 1,9 млн человек, "Батькивщину" - почти 1,2 млн человек, "Европейскую солидарность" - около 1,18 млн человек, "Голос" - около 851 тыс.

Теперь ЦИК не позднее 4 августа должен подвести итоги выборов, а до 9 августа - официально опубликовать их в газетах "Голос Украины" и "Правительственный курьер". Сейчас комиссия продолжает прием бумажных протоколов от окружных избиркомов. До 29 августа у ЦИК будет время на регистрацию избранных депутатов. На первую сессию Верховная рада IX созыва должна будет собраться не позднее 9 сентября. Перед ее открытием депутаты принесут присягу, и с этого момента украинский парламент должен начать "новую жизнь".

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Явка избирателей составила 49,84%. Она стала самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украине. Из 29 млн граждан, внесенных в списки для голосования, на участки не пришли более 14,7 млн человек.