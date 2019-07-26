Польша направит Путину приглашение на годовщину освобождения Освенцима

ВАРШАВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Польши намерены направить президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом заявил в эфире Польского радио пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.

"На мероприятия, которые организуются музеем в Освенциме в начале будущего года, приглашение для президента Путина будет направлено, так как освобождение лагеря советскими войсками - неоспоримый факт истории", - сказал он. "Здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать", - добавил Спыхальский.

Памятные мероприятия состоятся в Освенциме 27 января 2020 года на территории созданного на месте бывшего концлагеря музея. Ранее руководство музея информировало, что они направили нескольким десяткам государств, включая Россию, информацию о приближающейся годовщине, предложив руководству разных стран самостоятельно принять решение о своем участии в памятных мероприятиях.

В марте власти Польши решили не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые состоятся в республике 1 сентября. При этом Варшава пригласила на эти мероприятия страны ЕС, включая Германию, государства НАТО и Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина). По словам Спыхальского, более 30 стран уже подтвердили свое участие.

В Аушвиц-Биркенау фашисты уничтожили в газовых камерах и сожгли в крематориях свыше 1 млн евреев, а также десятки тысяч представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, всего там погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей.

Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. В боях за этот район погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.