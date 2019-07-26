Судовладелец задержанного на Украине российского танкера рассказал о состоянии моряков

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Все члены команды задержанного на Украине танкера Nika Spirit, которые в пятницу вернулись в Россию, здоровы, сообщил ТАСС представитель компании-судовладельца "Фос Шипинг Менеджмент".

"Все здоровы, никаких травм не получили, никакого насилия к ним не применялось", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что моряки прибыли в Краснодар.

Представитель судовладельца уточнил, что на Кубань моряки прилетели из Москвы.

"Все моряки вернулись на родину, уже все хорошо. Дальше каждый добирается своим ходом домой. Это 10 членов экипажа, все жители Краснодарского края", - уточнил представитель компании.

В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. В спецслужбе уточнили, что, по информации украинских пограничников, зашедший в порт Измаил под флагом РФ танкер Nika Spirit был опознан по номеру IМО - 8895528 , по данным международной информационной системы EQUASIS, "как уже известный танкер Nеyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива". Задержанное судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", добавили в СБУ.