СМИ: патрульные корабли Китая вошли в территориальные воды Японии

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Китайские патрульные корабли в пятницу вошли в территориальные воды Японии близ японской префектуры Аомори. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что инцидент, в ходе которого в японские территориальные воды вошли два китайских сторожевика, произошел минувшей ночью. По данным береговой охраны Японии, два патрульных корабля КНР находились в территориальных водах около 45 минут. Сообщается, что после настойчивых требований японских сторожевиков через громкоговорители покинуть эту зону китайские корабли вышли из территориальных вод Японии.

Однако через час они вновь вернулись в территориальные воды Японии близ Аомори и пробыли там в районе 45-50 минут.

Схожий инцидент произошел в июле 2017 года. Тогда японские власти не стали заявлять протест китайской стороне, а ограничились тем, что выразили Китаю обеспокоенность в связи со случившимся. Конвенция ООН по морскому праву предусматривает возможность хождения судна через территориальное море другой страны в рамках так называемого мирного прохода с целью, к примеру, пересечения территориальных вод без остановки.