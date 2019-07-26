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Эрдоган надеется на здравомыслие США в вопросе возможного введения санкций из-за С-400

Анкара может начать активно использовать российские зенитные ракетные системы в апреле 2020 года, отметил президент Турции

АНТАЛЬЯ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что рассчитывает на здравый смысл Соединенных Штатов в вопросе возможного введения санкций из-за поставок в республику российских зенитных ракетных систем С-400.

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"Мы можем начать активно использовать С-400 в апреле 2020 года после завершения процесса их развертывания и обучения наших специалистов. Я рассчитываю на здравомыслие США", - отметил турецкий лидер, которого цитирует телеканал NTV.

Ранее в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон довел до сведения Анкары, что считает неприемлемым введение в строй в Турции С-400.

В сентябре 2017 года Россия объявила о заключенном с Турцией контракта на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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