Министр торговли Турции назвала большим подарком облегчение визового режима со стороны РФ

АНТАЛЬЯ, 26 июля. /ТАСС/. Министр торговли Турции Рухсар Пекджан назвала большим подарком решение России частично возобновить действие соглашения с Турцией об условиях взаимных поездок граждан. С такой реакцией она выступила в пятницу на российско-турецкой межправкомиссии, заседание которой проходит в Анталье.

"Подписание господином [президентом РФ Владимиром] Путиным указа по визам является настоящим подарком для нас. Мы надеемся, что в ближайшее время Россия полностью снимет визовые ограничения для всех граждан Турции", - подчеркнула она.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган также прокомментировал это решение и сказал, что оно является результатом диалога и теплых отношений между двумя странами.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, дается поручение "Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой Республике уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года".