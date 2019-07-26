Эрдоган: санкции США не помешают Турции обеспечивать свою безопасность

ТАСС, 26 июля. Американские санкции, предусматривающие исключение Турции из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, не помешают Анкаре делать все необходимое для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган.

"Исключение из программы F-35 не помешает нам обеспечить безопасность страны от любых угроз", - цитирует Эрдогана газета Hürriyet.

Он добавил, что закупленные у России ЗРС С-400 будут развернуты в апреле 2020 года.

В сентябре 2017 года Россия объявила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.