Суд в Киеве обязал СБУ возбудить уголовное дело о захвате власти Порошенко

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело по факту возможного захвата власти экс-президентом Петром Порошенко. Об этом в пятницу сообщило агентство "Украинские новости" , ссылаясь на материалы суда.

По данным агентства, в суд поступила жалоба на бездеятельность сотрудников СБУ. Она мотивирована тем, что 11 июня в следственное управление СБУ поступило заявление о совершении бывшим президентом преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины о действиях, "совершенных в целях насильственного изменения либо свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

"18 июля суд рассмотрел жалобу и удовлетворил ее, обязав таким образом СБУ открыть дело по указанным фактам", - говорится в сообщении.

Следователи Государственного бюро расследований Украины ведут девять уголовных дел против Порошенко. Его обвиняют в том числе в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается расположенного в Киеве завода "Кузница на Рыбальском", который являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.