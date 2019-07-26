Лукашенко заявил, что Минск готов серьезно развивать отношения с Латвией

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы серьезно развивать отношения с Латвией, без давления политики над экономикой. Об этом он заявил в пятницу на встрече с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Мы всячески будет развивать отношения с Латвией, прежде всего, торгово-экономические, ведь это база, на которой строятся политические и дипломатические отношения, если вы к этому готовы, - сказал президент. - И развивать отношения даже более серьезно на пользу наших государств".

По его словам, возможности у двух стран для развития отношений есть. "Что касается наших отношений, то $600 млн товарооборот - это ничто, можно сказать, я имею ввиду наши возможности, - сказал Лукашенко. - Я не хотел бы, чтобы политика довлела над экономикой, но, если какие-то страны нас не воспринимают и не понимают в этом плане, и это влияет на экономику Беларуси, конечно, мы будем искать лучшие варианты".

Нет проблем

Лукашенко выразил удовлетворение, что у Белоруссии с Латвией "нет особых проблем". "Да, над вами довлеет Евросоюз, вы член ЕС, я понимаю, что там за ситуация, 28 стран, да, многие не в восторге от тех процедур, которые прописаны в вашей конституции, но, тем не менее, вы находите возможность выстраивать ровные и порядочные отношения со своим соседом Беларусью", - сказал Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что очень это ценит.

Ринкевичс согласился, что торговый оборот между странами "не самый большой, есть возможности". Глава МИД Латвии также затронул тему отношений Белоруссии с Евросоюзом. "Мы довольно много работаем в рамках Восточного партнерства ЕС, работаем, чтобы сотрудничество Белоруссии и ЕС продвинуть на качественно новый уровень <...>. Хорошо встречаться, но иногда надо отношения все же оформить на бумаге", - сказал министр.

По его словам, на встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности: "У нас хорошие отношения между нашими министерствами обороны. У нас есть некоторые разногласия по большим геополитическим вопросам с нашими большими соседями, в частности, с Россией. У нас проходят в Латвии учения НАТО, проходят [у Белоруссии] учения с Россией. Но вместе с тем мы довольны тем, как мы развиваем отношения с Беларусью".

Также, по его словам, на встрече обсуждались вопросы смертной казни.

"Я услышал позицию президента. Думаю, мы будем обсуждать эти вопросы в дальнейшем. Но хотел бы отметить, что этот разговор был очень конструктивным и откровенным. Не всегда мы можем согласиться друг с другом, но то, как мы обсуждаем эти вопросы, это уже очень хорошо", - сказал Ринкевичс. Обсуждены и конкретные экономические проекты в сфере транзита и логистики, транспорта.