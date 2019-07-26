Министр обороны Молдавии назвал Россию надежным союзником

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Москва является надежным союзником Кишинева, для Молдавии важно укреплять отношения со всеми странами, "а не дружить с кем-то против кого-то", заявил в пятницу в Москве министр обороны республики Павел Войку на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу.

"Россия является надежным союзником для республики Молдова. Для нас это очень важно. И на сегодняшний день для нас тоже важно сохранить стабильность и укрепить дружеские отношения со всеми странами, а не дружить с кем-то против кого-то", - сказал министр.

Он выразил признательность и благодарность руководству РФ "за оказанную помощь в деблокации политического кризиса, который был в Молдове в начале июня". Войку также отметил, что Россия стала первой страной, которая признала нынешнее правительство Молдавии "и тем самым еще раз доказала, что является надежным союзником для республики".

В июне поддерживающие президента Молдавии Игоря Додона социалисты и Acum сформировали правящую коалицию в парламенте и правительство для отстранения от власти Демократической партии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. Демократы отказались уступать власть и через подконтрольный Конституционный суд объявили и парламент, и кабинет министров незаконными. После того, как поддержку новой власти выразили Евросоюз, Россия и США, Демпартия перешла в оппозицию, а Плахотнюк бежал за границу.