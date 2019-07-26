Главы Таджикистана и Киргизии договорились продолжить переговоры по демаркации границы

ДУШАНБЕ, 26 июля. /ТАСС/. Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков провели встречу в городе Исфара, на которой пришли к соглашению продолжить переговоры по делимитации и демаркации границы между двумя странами. Об этом в пятницу сообщает агентство "Ховар".

"Стороны пришли к соглашению продолжить переговоры на уровне правительственных комиссий Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы с целью завершения процесса делимитации и проведения консультаций и переговоров по правовым вопросам", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы президента Киргизии, во время состоявшейся в пятницу встречи глав двух государств с населением приграничных сел Жээнбеков подчеркнул, что руководства республик "в курсе всех нерешенных вопросов и намерены сделать все, чтобы местные жители не испытывали проблем".

Протяженность рубежа между Киргизией и Таджикистаном составляет около 970 км. После распада Советского Союза образовалось примерно 70 спорных участков, которые периодически становились причиной возникновения конфликтов между местными жителями и военнослужащими двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Около трех лет назад Бишкек и Душанбе договорились активизировать процесс демаркации и делимитации общего участка границы. На данный момент удалось договориться о линии прохождения рубежа на протяжении почти 600 км.