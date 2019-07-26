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Опрос: число противников независимости Каталонии превысило количество сторонников

Как следует из исследования центра изучения общественного мнения при правительстве автономии, 44% хотят, чтобы Каталония стала независимым государством, а 48,3% выступили против разрыва с Испанией

МАДРИД, 26 июля. /ТАСС/. Число противников выхода Каталонии из состава Испании превысило количество сторонников независимости региона. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого опубликовал в пятницу центр изучения общественного мнения при правительстве автономии.

По его информации, респондентам был задан вопрос, хотят ли они, чтобы Каталония стала независимым государством. 44% опрошенных ответили утвердительно, в то время как 48,3% выступили против разрыва с Испанией.

В опросе, который проводился с 25 июня по 17 июля, приняли участие около 1,5 тыс. человек.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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