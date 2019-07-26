Глава МВД Молдавии распустил управление, занимавшееся прослушкой политиков и журналистов

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Вице-премьер, глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе сообщил о роспуске Национального инспектората расследований, который занимался прослушкой телефонных разговоров граждан при правлении ушедшей в оппозицию Демократической партии (ДПМ).

"Мы распустили политическую полицию. Теперь все подразделения МВД должны работать только для людей, а не против них. Такая же судьба ждет и остальные бастионы старого режима", - сказал Нэстасе в ходе прошедшего в пятницу брифинга. Он сообщил, что это ведомство создавалось с нарушениями, а сотрудники наделялись полномочиями, которых у них не должно было быть.

"Они присвоили себе функцию отслеживания попыток покушений на государственность Молдовы, хотя по закону эта функция принадлежит Службе информации и безопасности", - пояснил вице-премьер. По его словам, на самом деле инспекторат "занимался незаконной прослушкой граждан, неугодных режиму, - оппозиционеров, политиков, гражданских активистов и журналистов".

По данным, которое ранее опубликовало издание RISE Moldova, в последние годы власти страны развернули настоящую кампанию по слежке за оппонентами правящей Демпартии и ее лидера Владимира Плахотнюка. Под пристальным вниманием прокуроров и полицейских оказались десятки политиков, журналистов, представителей гражданского общества. В их домах были установлены микрофоны и видеокамеры, их переговоры прослушивались, велось наблюдение за личной жизнью. Некоторые из преследуемых лиц утверждают, что прослушка затем использовалась силовиками для открытия в отношении них уголовных дел, а также кампаний очернения в СМИ.