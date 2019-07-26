{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Зеленский и Волкер выразили надежду на постоянное перемирие в Донбассе

Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим
Президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер Официальный сайт Администрации Президента Украины/Creative Commons Attribution 4.0 International
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер
© Официальный сайт Администрации Президента Украины/Creative Commons Attribution 4.0 International

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу встретился в Киеве со специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом.

"Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Кроме того, как отмечается в пресс-релизе, "Владимир Зеленский обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской".

На встрече была также отмечена необходимость осуществления "ранее согласованных сторонами [конфликта в Донбассе] взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения".

17 июля на очередной встрече Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины было согласовано введение с 21 июля бессрочного перемирия в Донбассе. До этого стороны также согласовали процесс отвода войск с ранее согласованных участков на линии соприкосновения. Первый такой отвод состоялся в районе Станицы Луганской.

Волкер 25 июля впервые прилетел на Украину после состоявшихся там в минувшее воскресенье внеочередных выборов в Верховную раду. До этого Зеленский встречался с ним во время своего визита в Канаду в начале июля.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
Brexit
Борис Джонсон изложил Макрону свою позицию по Brexit
Глава британского кабмина назвал перечень целей, которых ему хотелось бы достичь в отношении предстоящего выхода Соединенного Королевства из Европейского союза
Читать полностью