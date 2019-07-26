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Вопрос об увольнении Кличко рассмотрят в правительстве Украины на ближайшем заседании

В кабмине еще не были проведены дискуссии на эту тему, сообщил действующий премьер-министр Владимир Гройсман
Мэр Киева Виталий Кличко Максим Никитин/ТАСС
Описание
Мэр Киева Виталий Кличко
© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации будет рассмотрен на ближайшем заседании украинского правительства. Об этом в пятницу в эфире радио "Новое время" сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Как премьер-министр я внесу этот вопрос на ближайшее заседание правительства для рассмотрения. Все предыдущие решения такого характера были поддержаны", - сказал он.

Гройсман добавил, что в кабмине еще не были проведены дискуссии на эту тему. "Указ будет издавать президент, правительство не назначает и не увольняет, это не наша компетенция", - добавил он.

В среду офис президента Украины Владимира Зеленского инициировал увольнение Виталия Кличко с занимаемой им должности, направив министру кабмина письмо с просьбой составить представление об увольнении Кличко.

10 июля состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко. По словам Кличко, в ходе встречи он получил от Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения системы руководства Киевом. При этом украинские СМИ сообщали, что Киевскую городскую госадминистрацию может возглавить гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

По закону "О столице Украины - городе-герое Киеве", с 2010 года посты киевского городского главы (мэра) и главы горадминистрации могут занимать разные лица, и президент имеет право назначать главу КГГА по своему усмотрению, тогда как мэр - это избираемая должность. Тем не менее, эти две должности до сих пор всегда совмещал один человек. Предыдущие власти объясняли это необходимостью избегать внутригородского конфликта.

Теги
УкраинаКличко, Виталий ВладимировичГройсман, Владимир БорисовичЗеленский, Владимир Александрович
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