Вопрос об увольнении Кличко рассмотрят в правительстве Украины на ближайшем заседании

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации будет рассмотрен на ближайшем заседании украинского правительства. Об этом в пятницу в эфире радио "Новое время" сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Как премьер-министр я внесу этот вопрос на ближайшее заседание правительства для рассмотрения. Все предыдущие решения такого характера были поддержаны", - сказал он.

Гройсман добавил, что в кабмине еще не были проведены дискуссии на эту тему. "Указ будет издавать президент, правительство не назначает и не увольняет, это не наша компетенция", - добавил он.

В среду офис президента Украины Владимира Зеленского инициировал увольнение Виталия Кличко с занимаемой им должности, направив министру кабмина письмо с просьбой составить представление об увольнении Кличко.

10 июля состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко. По словам Кличко, в ходе встречи он получил от Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения системы руководства Киевом. При этом украинские СМИ сообщали, что Киевскую городскую госадминистрацию может возглавить гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

По закону "О столице Украины - городе-герое Киеве", с 2010 года посты киевского городского главы (мэра) и главы горадминистрации могут занимать разные лица, и президент имеет право назначать главу КГГА по своему усмотрению, тогда как мэр - это избираемая должность. Тем не менее, эти две должности до сих пор всегда совмещал один человек. Предыдущие власти объясняли это необходимостью избегать внутригородского конфликта.