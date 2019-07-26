МИД Румынии сообщил о блокировке доставки российских вооружений в Сербию

БУХАРЕСТ, 26 июля. /ТАСС/. Румыния отказалась выдавать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями, направлявшегося в Сербию, из-за антироссийских санкций, введенных ЕС в связи с ситуацией на Украине. Об этом корр. ТАСС сообщили в пятницу в МИД Румынии.

"Для выдачи транзитной лицензии на перевозку военных материалов (согласно закону, лицензия может быть выдана только румынскому оператору) необходимо выполнение ряда условий, - пояснили в МИД. - Одно из них состоит в том, что услуги румынского оператора, предоставляемые на основе транзитной лицензии, не должны прямо или косвенно отвечать интересам физического или юридического лица, учреждения или организации из Российской Федерации или предназначаться для использования в Российской Федерации (в соответствии с решением 2014/512/PESC Совета ЕС об ограничительных мерах с учетом действий РФ по дестабилизации положения на Украине, которое является частью внутреннего законодательства Румынии)".

"Это условие не было выполнено в данной ситуации, так что соответствующая лицензия не могла быть предоставлена компетентными румынскими властями", - отметили в МИД Румынии.

Как сообщает румынский телеканал Digi 24, речь идет о 30 танках и 30 бронетранспортерах, отправленных на основе контракта между Белградом и Москвой. "Румынские власти, однако, задержали транспорт и конфисковали вооружения", - отмечает телеканал.