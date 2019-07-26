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В Армении впервые за 12 лет пересмотрят стратегию национальной безопасности

Решением премьер-министра страны Никола Пашиняна была создана специальная межведомственная группа для координации работ по разработке документа

ЕРЕВАН, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил создать специальную межведомственную группу для того, чтобы разработать новую стратегию национальной безопасности, которая не менялась с 2007 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам секретарь Совета национальной безопасности республики Армен Григорян.

"Решением премьер-министра Никола Пашиняна создана специальная межведомственная группа для координации работ по разработке новой стратегии национальной безопасности. Уже утверждены все члены группы, руководство которой будет осуществлять секретарь Совбеза. У нас год для того, чтобы представить новую концепцию на обсуждение Совета безопасности и кабмина", - отметил Григорян.

По словам секретаря Совета нацбезопасности Армении, к разработке будут привлечены представители экспертных и академических кругов, а также политические силы. "Новая концепция безопасности станет документом, определяющим политику государства в вопросе нейтрализации существующих угроз", - добавил Григорян.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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