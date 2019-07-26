Кличко и его представители не явились на допрос в Госбюро расследований Украины

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Мэр Киева и глава городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, как и его представители. Об этом директор ГБР Роман Труба написал в пятницу в своем Telegram-канале.

"Ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в ГБР. Напомню, мэр столицы был вызван сегодня для дачи показаний в качестве свидетеля по делу относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в Киеве", - написал он.

Труба добавил, что, в соответствии с регламентом, ГБР направит Кличко повестку на повторный допрос.

Ранее в пятницу Кличко заявил, что не собирается лично приходить на допрос, однако пообещал, что вместо него в ГБР придет его адвокат, "который сможет дать четкие ответы на все вопросы". По мнению мэра Киева, дела, по которым его хотят допрашивать, являются надуманными.

Госбюро расследований 17 июля начало расследование о возможных земельных махинациях, совершенных Кличко. В частности, речь идет о сделке с компаний, которая получила 0,14 гектара земли на проспекте Победы в Киеве для строительства и эксплуатации жилого дома. 23 июля Кличко была вручена повестка на допрос, который должен был состоятся в пятницу.