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Правительство Швеции не будет вмешиваться в дело рэпера A$AP Rocky

В Стокгольме отметили, что в Швеции все равны перед законом и правительство не может вмешиваться в судебный процесс

ТАСС, 26 июля. Правительство Швеции заявило в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в бездействии в ситуации с арестом рэпера A$AP Rocky, что не будет вмешиваться в это дело. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

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"Премьер-министр страны Стефан Лёвен в диалоге с Белым домом и непосредственно с президентом США ясно дал понять, что в Швеции все равны перед законом и правительство не может вмешиваться в судебный процесс", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован 30 июня после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме после драки. Окружной суд шведской столицы 5 июля принял решение взять американца под стражу.

По версии рэпера, он невиновен, на него было совершено нападение и он был вынужден защищаться.

Шведская прокуратура приняла в четверг решение выдвинуть обвинения против A$AP Rocky и двух участников драки по подозрению в избиении.

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