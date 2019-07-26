СМИ: Всемирный банк и США пытались вмешиваться в президентские выборы на Украине

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Всемирный банк и США пытались вмешиваться в прошедшие весной нынешнего года выборы президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский. Об этом свидетельствует текст письма Регионального директора Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен спецпредставителю Госдепартамента США по Украине Курту Волкеру, которое оказалось в распоряжении ряда украинских изданий.

В послании, датированном 4 апреля, как указывает, в частности, издание "Национальный банк новостей", Кахконен пишет, что Владимир Зеленский "имеет все шансы на победу во втором туре выборов, а значит, у Запада появилась возможность кардинально изменить государственное устройство Украины через формирование парламентской республики".

Кахконен отмечает, что Зеленский готов поддержать такой план, и добавляет в этой связи, что "все прежние договоренности с министром внутренних дел Арсеном Аваковым о выдвижении его на пост главы правительства остаются в силе".

Кроме того, она призвала Волкера оказать поддержку самому главе МВД, так как он будет являться гарантом возвращения финансовых средств, которые Украине предоставили международные финансовые институты.

При этом Сату Кахконен также обратилась к Курту Волкеру с просьбой "минимизировать шансы главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко быть вовлеченной в процесс формирования правительства Украины, поскольку с ней нет никаких договоренностей по указанным вопросам, что может иметь негативные последствия".

Комментариев самого Всемирного банка и Государственного департамента США по этому поводу пока не поступало. Курт Волкер в настоящее время находится в Киеве. В четверг он провел встречу с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, а в пятницу - с президентом Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, на ней стороны обсуждали ситуацию в Донбассе.