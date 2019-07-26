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Brexit

Меркель пригласила Джонсона на переговоры в Берлин

Стороны обсудят выход Великобритании из Европейского союза и углубление отношений между Лондоном и Берлином, отметили в кабмине ФРГ

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в пятницу телефонный разговор с новым премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ в Twitter.

"Темами разговора в первую очередь были выход Великобритании из Европейского союза и углубление двусторонних отношений. Канцлер пригласила премьера в скором времени посетить Берлин, премьер-министр принял приглашение", - говорится в сообщении.

Джонсон, победивший в борьбе за пост главы правящей Консервативной партии, вступил в должность главы британского правительства в среду после того, как подала в отставку Тереза Мэй. Предшествовали этому три безуспешные попытки Мэй заручиться поддержкой Палаты общин в отношении сделки по Brexit.

В результате действий парламента был сорван изначально запланированный на 29 марта 2019 года выход Великобритании из ЕС, после чего Брюссель согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, а затем - на 31 октября.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияВеликобританияBrexitДжонсон, БорисМэй, Тереза
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