Гройсман обвинил Порошенко в препятствовании реформам

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко задерживал процесс внедрения изменений и реформ на Украине. С таким заявлением выступил в эфире радио "Новое время" премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Это было очень сложно. Любое изменение, любую реформу, договориться с ним, чтобы он дал сигнал фракции голосовать - на это тратились месяцы", - сказал премьер.

На вопрос о том, какие именно инициативы были заблокированы экс-президентом, Гройсман привел в пример предложение проводить приватизацию предприятий по английскому праву, что, по его мнению, привлекло бы в страну инвесторов. "Он категорически был против, говорил, у нас есть украинская система правосудия. Какая система правосудия? Кто больше принес, в пользу того и приняли решение?" - сказал Гройсман.