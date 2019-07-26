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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника

В управлении Народной милиции ЛНР отметили, что специалисты уже изучают полученные фото и видео материалы

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили над Первомайском очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков. Об этом в пятницу сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

"В районе населенного пункта Первомайск был сбит очередной БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), принадлежащий 54-й бригаде. Полученные фото и видео материалы с борта летательного аппарата противника изучаются нашими специалистами", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Осадчий напомнил, что на прошлой неделе военнослужащие Народной милиции также сбили над Первомайском украинский беспилотник с функцией для сброса боевого заряда. По его словам, используя БПЛА, размещая запрещенное Минскими соглашениями вооружение у линии соприкосновения, а также препятствуя работе мониторинговой миссии ОБСЕ, украинская сторона демонстрирует нежелание соблюдать перемирие.

Использование в районе линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено Минскими соглашениями, однако, по данным республик Донбасса, украинские подразделения регулярно используют БПЛА для разведки и корректировки огня.

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