В ЛНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили над Первомайском очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков. Об этом в пятницу сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

"В районе населенного пункта Первомайск был сбит очередной БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), принадлежащий 54-й бригаде. Полученные фото и видео материалы с борта летательного аппарата противника изучаются нашими специалистами", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Осадчий напомнил, что на прошлой неделе военнослужащие Народной милиции также сбили над Первомайском украинский беспилотник с функцией для сброса боевого заряда. По его словам, используя БПЛА, размещая запрещенное Минскими соглашениями вооружение у линии соприкосновения, а также препятствуя работе мониторинговой миссии ОБСЕ, украинская сторона демонстрирует нежелание соблюдать перемирие.

Использование в районе линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено Минскими соглашениями, однако, по данным республик Донбасса, украинские подразделения регулярно используют БПЛА для разведки и корректировки огня.