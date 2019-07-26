Украинцы просят Зеленского запустить ж/д сообщение с Крымом

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Крымом.

"Пустить поезда в Крым до начала движения поездов через Крымский мост в декабре 2019", - говорится в петиции.

Автор петиции - житель Севастополя, который на данный момент проживает на Украине. По его словам, людям, желающим попасть в Крым с Украины, приходится сталкиваться с многочисленными трудностями. В частности, пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, переплачивать за поездки, проходить пограничный и таможенный контроль без необходимых удобств в то время, как существует вся необходимая инфраструктура для возобновления железнодорожного сообщения.

"Просто одним указом отменить запрет и пустить поезда до начала железнодорожного сообщения через Крымский мост, до декабря 2019. Потому что если потянуть с этим еще, то мы там со своими поездами уже никому не будем нужны", - считает автор петиции.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинскими радикалами была заблокирована железнодорожная ветка в Армянск (Республика Крым), по которой с Украины поставлялось, в частности, сырье для завода "Крымский титан".

Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста. Сообщалось, что после запуска поезда будут ходить в Крым из более чем десятка российских городов.