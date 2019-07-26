"Оппозиционный блок" не смог сохранить единство и проиграл выборы в Верховную раду

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. "Оппозиционный блок", сформированный в 2014 году на основе Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича, не попал в новый парламент Украины, получив чуть более 3% голосов избирателей при проходном барьере в 5%. Причин этому несколько, но основная - нежелание быть в составе "большой оппозиции" действующей власти и последовавший в связи с этим раскол в партии.
Только одномандатники
В результате прошедших 21 июля внеочередных выборов новый украинский парламент по своему составу существенно изменится. Согласно исследованию гражданской сети "Опора", Верховная рада IX созыва обновится на 80,4%. Так, из прежнего состава в Раду смогли переизбраться лишь 82 народных депутата. 342 человека стали депутатами впервые.
"Оппозиционный блок" также оказался в "тренде". В старой Раде эта политическая сила имела 44 представителя, в новую же удалось пробиться только шести и то благодаря победе лишь в одномандатных округах преимущественно на востоке страны. Так, члены блока Муса Магомедов, Руслан Требушкин, Сергей Магера одержали победу в одномандатных округах в Донецкой области, Виктория Гриб победила в округе в Луганской области, Дмитрий Шенцев - в Харьковской.
Единственный известный "тяжеловес" из команды "Оппозиционного блока", которому удалось пробиться в новый созыв, - это Вадим Новинский. Он одержал победу в Донецкой области. "В новом парламенте представители "Оппозиционного блока" сконцентрируются на вопросах экономического развития и возобновления мирной жизни на Украине", - так коротко и сухо прокомментировали результаты выборов в пресс-службе политической силы.
Кто за бортом
Попасть в новую Раду не удалось большинству известных оппозиционеров, сохранивших верность "Блоку". Не удалась попытка вернуться в большую политику депутату трех созывов, одному из лидеров "Партии регионов", бывшему вице-премьеру и министру инфраструктуры в правительстве Николая Азарова Борису Колесникову. На нынешних выборах Колесников проиграл кандидату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Валерию Гнатенко.
"Результаты избирательной кампании показали, что я уступил действующему городскому голове города Дружковка Валерию Гнатенко. За 20 с лишним лет я абсолютно спокойно отношусь к победам и поражениям", - прокомментировал Колесников итоги выборов, пожелав новому парламенту и правительству "в максимально короткое время добиться мира как гарантии сохранения целостности и независимости Украины".
Не увидят украинцы в новой Раде и братьев Михаила и Дмитрия Добкиных. Экс-губернатор Харьковской области времен Януковича Михаил Добкин шел на выборы по списку "Оппозиционного блока", а его брат Дмитрий - в одномандатном округе в Харьковской области, где он ранее уже дважды избирался в парламент.
Потерпела поражение на выборах и авторитетная городская власть Харькова. Мэр города Геннадий Кернес, входивший в первую десятку "Оппозиционного блока", не попал в Раду, несмотря на то, что непосредственно перед выборами при партнерстве с мэром Одессы Геннадием Трухановым создал так называемую партию мэров "Доверяй делам" (как пишут СМИ, она являлась проектом украинского бизнесмена Игоря Коломойского). "Доверяй делам" наряду с партиями "Возрождение" депутата Виталия Хомутынника, "Партией мира и развития" депутата Вадима Новинского и "Наши" депутата Евгения Мураева вошли в "Оппозиционный блок" в начале июня, чтобы усилить эту политическую силу на выборах.
Известная бывшая "регионалка" Елена Бондаренко, выехавшая, по данным СМИ, в Россию после событий на "майдане", также осталась за бортом парламента. Она - депутат трех созывов Рады - шла как выдвиженец от "Оппозиционного блока" в мажоритарном округе №131 Николаевской области, однако заняла там лишь четвертое место.
Остальные известные депутаты из числа членов нынешнего "Оппозиционного блока" шли по партийным списках, а следовательно, потерпели неудачу. Среди них лидер списка - Евгений Мураев, бывший депутатом двух последних созывов. Проиграв нынешние выборы, Мураев назвал их "бескровной революцией" и добавил, что только время покажет, к чему она приведет.
"Как и в 2014 году люди отдали всю полноту власти одной партии. Тогда это была идейная "партия Майдана", состоявшая из нескольких течений. Теперь это "Слуга народа", тоже далеко не монолитная и составленная из людей, многие из которых никогда не видели друг друга раньше и служат разным господам. Но, тем не менее, будущее страны теперь зависит от них. А любой ее успех или неуспех - личная ответственность одного человека", - заявил Мураев, бросив камень в сторону Зеленского. В то же время он выразил готовность помогать новой власти "своим опытом, знаниями, наработками для того, чтобы жизнь страны изменилась к лучшему", и пообещал, что его политическая сила будет внимательно следить за работой преемников.
Второй номер в списке партии - Александр Вилкул, который был депутатом Рады от "Оппозиционного блока" с 2014 года и представлял ее как кандидат на последних президентских выборах (получил 4,15% голосов), теперь тоже остался не удел. При президенте Викторе Януковиче Вилкул работал вице-премьером в кабинете Николая Азарова.
Известный оппозиционер Виталий Хомутынник - №11 в списке "Блока" - был депутатом аж пяти созывов - четыре раза как представитель "Партии Регионов", а в последнем созыве - как глава депутатской группы "Возрождение". Сейчас и Вилкул, и Хомутынник по понятным причинам мандат теряют.
Раскол - первопричина поражения
Откровенный провал "Оппозиционного блока" на выборах в Верховную раду имеет несколько причин, но главная - в нежелании работать в предложенной Юрием Бойко так называемой большой оппозиции и возникшая на этом фоне междоусобица. Конфликт в партии случился в крайне неудачное время для всех из них - осенью, менее, чем за год до выборов. Тогда руководство партии "Оппозиционный блок" предложило курс на объединение оппозиционных сил в стране в преддверии выборов президента. Однако часть членов политической силы, так называемая донецкая группа, ориентирующаяся на олигарха Рината Ахметова, под разными предлогами начала затягивать объединительный переговорный процесс. Соратники Бойко обвинили их в соглашательстве с властью и противодействии объединению сил оппозиции.
В результате в "Оппозиционном блоке" произошел раскол. 9 ноября глава фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Юрий Бойко и руководитель партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За жизнь" для участия в предстоящих выборах. Было объявлено, что единым кандидатом в президенты от объединенных оппозиционных сил станет Бойко. На выборах в Раду Бойко возглавил список "Платформы", вторым номер пошел Рабинович, а третьим - глава политсовета новой партии Виктор Медведчук. Между расколовшимися оппозиционерами конфликт стал открытым на всех площадках. Стало понятно, что раскол не добавит рейтинга ни одной из сил, однако интригой оставался вопрос о том, кто от него потеряет больше.
Ситуация стала проясняться уже в период президентской избирательной кампании, в которой выдвинулись кандидатами как Бойко, поддержанный своей новой силой, так и Александр Вилкул - от "Оппозиционного блока". Уже первые социологические опросы показали, что рейтинг Бойко заметно превышает позиции оппонента. В итоге первый занял четвертое место, получив 11,67% поддержки избирателей, уступив Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко и Юлии Тимошенко. Вилкул же занял восьмую строчку с результатом 4,15%.
Еще больший разрыв между партиями Бойко и Вилкула наблюдался в течение всей непродолжительной избирательной кампании на досрочных выборах в Раду.
Технологии не помогли
"Оппозиционный блок" предпринял ряд попыток улучшить свой будущий результат к парламентским выборам. Одной из них стало объединение с другими оппозиционерами, в том числе и "партией мэров". За это, между прочим, последних предлагают "наказать". Так, в "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили, что мэры, проигравшие на выборах в парламент, обязаны уйти в отставку.
"Перед началом избирательной кампании мэры Одессы, Харькова, Мариуполя, Запорожья, Павлограда, Рени, Ужгорода, Теплодара, Токмака, Балаклеи, Краснограда заявили о своем намерении баллотироваться в депутаты Верховной рады. Для этого партия "Доверяй делам" объединилась с "Оппозиционным блоком" и выдвинула кандидатами Геннадия Труханова, Геннадия Кернеса, Вадима Бойченко, Владимира Буряка, Анатолия Вершину, Игоря Плехова, Богдана Андриива, Михаила Жовнира, Игоря Котелевского, Ивана Столбового, Владимира Максима. Но вместо честной борьбы за голоса избирателей вышеперечисленные граждане незаконно задействовали административный ресурс и злоупотребляли властью, чтобы протолкнуть в парламент свой партийной список. Параллельно они организовали грязную, беспрецедентную в истории Украины кампанию черного пиара <...>", - сказано в заявлении политической силы.
В "Платформе" утверждают, что с подачи мэров происходило уничтожение предвыборной агитации конкурентов, применялись запреты на использование рекламы, блокирование доступа к медиа, распространение лживых материалов, фиксировались нападения на других кандидатов. Низкий результат "Блока" в "Платформе" назвали "политическим приговором" для мэров, который свидетельствует о необходимости уйти из власти.
О "грязной" избирательной кампании со стороны "Оппозиционного блока", которая стала одной из причин их поражения, заявили не только их конкуренты. "Агрессивная компания "Оппозиционного блока" с использованием чрезвычайно грязных приемов черного пиара, а на такую компанию были потрачены десятки миллионов долларов, сыграла свою роль", - считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По словам Виктора Медведчука, проигравшие оппозиционеры продолжают "грязную" борьбу на отдельных округах в Донбассе уже после выборов. "Они устраивают эту грязную, жестко выстроенную с нарушениями закона кампанию, которой пытаются добиться из последних сил подтверждения тех или иных своих кандидатов для того, чтобы они попали в парламент. И эта, к сожалению, "грязь" продолжается", - утверждает он.
Ушел, но с голосами "Платформы"
"Оппозиционному блоку" удалось одно - отобрать голоса у своих главных конкурентов, работающих на одном электоральном поле, - "Оппозиционной платформы - За жизнь". Те не менее последняя, не только не проиграла, но даже смогла занять убедительное второе место в сравнении со всеми остальными партиями. За короткий срок она четка определила свои приоритеты и громко о них заявила.
Во-первых, был представлен план возвращения Донбасса. Во-вторых, по мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, одной из причин успеха стала сама фигура Юрия Бойко - сильного представителя, отметившегося на президентских выборах. В-третьих, "Платформа" показала, что является "партией действия", о чем свидетельствуют неоднократно проводимые ею переговоры с Россией, в отличие от "Оппозиционного блока", который эксперт назвал "старой риторической партией".
Позитив от переговоров с Москвой как причину успеха "Платформы" признали даже откровенные противники украинской оппозиции из экспертного сообщества, среди которых - глава украинского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
"К сожалению, массированная поддержка Кремля в пользу партии Медведчука сработала, и политическая сила прибавила несколько процентов. Плюсом стало наличие лидера, у которого есть свои избиратели, к тому же во время президентских выборов Юрий Бойко проявил себя", - признал он.
Ахметов потерял лобби в Раде
Поэтому "Оппозиционная платформа - За жизнь" не останется в тени будущего пятилетнего политического процесса. Как никак, голосование по партийным спискам показало, что "Платформа" смогла завоевать сердца почти двух миллионов жителей Украины. А вот "Оппозиционный блок" не просто сам потерпел поражение, но и продемонстрировал политический проигрыш самого богатого человека страны - бизнесмена Рината Ахметова, который и по-прежнему держит под крылом эту партию.
"Главный проигравший этих выборов - Ринат Ахметов. Оба его проекта - радикалы и "Оппозиционный блок" - не набрали даже 5% при том, что имели практически безграничные финансовые, человеческие, медийные и административные ресурсы", - считает украинский политолог Кирилл Молчанов.
В беседе с корреспондентом ТАСС другой украинский политолог - Андрей Золотарев отметил, что Ахметов допустил "стратегическую ошибку", поддерживая одно время "Оппозиционный блок" по остаточному принципу. "Делая ставку на Порошенко, Ляшко (лидер радикалов Олег Ляшко - прим. ТАСС), Ахметов недостаточно ресурсов и возможностей выделял на поддержку "Оппозиционного блока", - полагает Золотарев.
В целом, считает эксперт, ситуация с непопаданием в Раду "Оппозиционного блока" и ряда других "старожилов" свидетельствует о том, что "чисто олигархический" период в истории Украины подходит к своему логическому завершению.
"К антиолигархической риторике сегодня на Украине не прибегает разве что ленивый. Очевидно, что "внешние управляющие" страной активно готовят политическую и общественную почву для демонтажа олигархической системы, что и станет одним из предметов политической борьбы в ближайшие несколько лет", - заключил Золотарев.