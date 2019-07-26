"Оппозиционный блок" не смог сохранить единство и проиграл выборы в Верховную раду

В результате прошедших 21 июля внеочередных выборов новый украинский парламент по своему составу существенно изменится. Согласно исследованию гражданской сети "Опора", Верховная рада IX созыва обновится на 80,4%. Так, из прежнего состава в Раду смогли переизбраться лишь 82 народных депутата. 342 человека стали депутатами впервые.

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. "Оппозиционный блок", сформированный в 2014 году на основе Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича, не попал в новый парламент Украины, получив чуть более 3% голосов избирателей при проходном барьере в 5%. Причин этому несколько, но основная - нежелание быть в составе "большой оппозиции" действующей власти и последовавший в связи с этим раскол в партии.

"Оппозиционный блок" также оказался в "тренде". В старой Раде эта политическая сила имела 44 представителя, в новую же удалось пробиться только шести и то благодаря победе лишь в одномандатных округах преимущественно на востоке страны. Так, члены блока Муса Магомедов, Руслан Требушкин, Сергей Магера одержали победу в одномандатных округах в Донецкой области, Виктория Гриб победила в округе в Луганской области, Дмитрий Шенцев - в Харьковской.

Единственный известный "тяжеловес" из команды "Оппозиционного блока", которому удалось пробиться в новый созыв, - это Вадим Новинский. Он одержал победу в Донецкой области. "В новом парламенте представители "Оппозиционного блока" сконцентрируются на вопросах экономического развития и возобновления мирной жизни на Украине", - так коротко и сухо прокомментировали результаты выборов в пресс-службе политической силы.

Кто за бортом

Попасть в новую Раду не удалось большинству известных оппозиционеров, сохранивших верность "Блоку". Не удалась попытка вернуться в большую политику депутату трех созывов, одному из лидеров "Партии регионов", бывшему вице-премьеру и министру инфраструктуры в правительстве Николая Азарова Борису Колесникову. На нынешних выборах Колесников проиграл кандидату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Валерию Гнатенко.

"Результаты избирательной кампании показали, что я уступил действующему городскому голове города Дружковка Валерию Гнатенко. За 20 с лишним лет я абсолютно спокойно отношусь к победам и поражениям", - прокомментировал Колесников итоги выборов, пожелав новому парламенту и правительству "в максимально короткое время добиться мира как гарантии сохранения целостности и независимости Украины".

Не увидят украинцы в новой Раде и братьев Михаила и Дмитрия Добкиных. Экс-губернатор Харьковской области времен Януковича Михаил Добкин шел на выборы по списку "Оппозиционного блока", а его брат Дмитрий - в одномандатном округе в Харьковской области, где он ранее уже дважды избирался в парламент.

Потерпела поражение на выборах и авторитетная городская власть Харькова. Мэр города Геннадий Кернес, входивший в первую десятку "Оппозиционного блока", не попал в Раду, несмотря на то, что непосредственно перед выборами при партнерстве с мэром Одессы Геннадием Трухановым создал так называемую партию мэров "Доверяй делам" (как пишут СМИ, она являлась проектом украинского бизнесмена Игоря Коломойского). "Доверяй делам" наряду с партиями "Возрождение" депутата Виталия Хомутынника, "Партией мира и развития" депутата Вадима Новинского и "Наши" депутата Евгения Мураева вошли в "Оппозиционный блок" в начале июня, чтобы усилить эту политическую силу на выборах.

Известная бывшая "регионалка" Елена Бондаренко, выехавшая, по данным СМИ, в Россию после событий на "майдане", также осталась за бортом парламента. Она - депутат трех созывов Рады - шла как выдвиженец от "Оппозиционного блока" в мажоритарном округе №131 Николаевской области, однако заняла там лишь четвертое место.

Остальные известные депутаты из числа членов нынешнего "Оппозиционного блока" шли по партийным списках, а следовательно, потерпели неудачу. Среди них лидер списка - Евгений Мураев, бывший депутатом двух последних созывов. Проиграв нынешние выборы, Мураев назвал их "бескровной революцией" и добавил, что только время покажет, к чему она приведет.

"Как и в 2014 году люди отдали всю полноту власти одной партии. Тогда это была идейная "партия Майдана", состоявшая из нескольких течений. Теперь это "Слуга народа", тоже далеко не монолитная и составленная из людей, многие из которых никогда не видели друг друга раньше и служат разным господам. Но, тем не менее, будущее страны теперь зависит от них. А любой ее успех или неуспех - личная ответственность одного человека", - заявил Мураев, бросив камень в сторону Зеленского. В то же время он выразил готовность помогать новой власти "своим опытом, знаниями, наработками для того, чтобы жизнь страны изменилась к лучшему", и пообещал, что его политическая сила будет внимательно следить за работой преемников.

Второй номер в списке партии - Александр Вилкул, который был депутатом Рады от "Оппозиционного блока" с 2014 года и представлял ее как кандидат на последних президентских выборах (получил 4,15% голосов), теперь тоже остался не удел. При президенте Викторе Януковиче Вилкул работал вице-премьером в кабинете Николая Азарова.

Известный оппозиционер Виталий Хомутынник - №11 в списке "Блока" - был депутатом аж пяти созывов - четыре раза как представитель "Партии Регионов", а в последнем созыве - как глава депутатской группы "Возрождение". Сейчас и Вилкул, и Хомутынник по понятным причинам мандат теряют.

Раскол - первопричина поражения

Откровенный провал "Оппозиционного блока" на выборах в Верховную раду имеет несколько причин, но главная - в нежелании работать в предложенной Юрием Бойко так называемой большой оппозиции и возникшая на этом фоне междоусобица. Конфликт в партии случился в крайне неудачное время для всех из них - осенью, менее, чем за год до выборов. Тогда руководство партии "Оппозиционный блок" предложило курс на объединение оппозиционных сил в стране в преддверии выборов президента. Однако часть членов политической силы, так называемая донецкая группа, ориентирующаяся на олигарха Рината Ахметова, под разными предлогами начала затягивать объединительный переговорный процесс. Соратники Бойко обвинили их в соглашательстве с властью и противодействии объединению сил оппозиции.