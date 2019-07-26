Евросоюз осудил решение федеральных властей США вернуть смертную казнь

БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Решение федеральных властей США о возобновлении приведения в исполнение смертных приговоров после 16-летнего моратория противоречит Всеобщей декларации прав и свобод человека. Такое заявление распространила внешнеполитическая служба Евросоюза в пятницу.

"После моратория, фактически продолжавшегося 16 лет, Министерство юстиции США сообщило, что федеральное правительство возобновит приведение в исполнение смертных приговоров. Это решение противоречит растущей тенденции к упразднению этого вида наказания во всем мире. Смертная казнь нарушает неотъемлемое право человека на жизнь, записанное на скрижали Всеобщей декларации прав и свобод человека, является жестоким, бесчеловечным и унижающим человеческое общество наказанием", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что Евросоюз "категорически осуждает смертную казнь и будет продолжать бороться за ее отмену".

Согласно распространенному в четверг заявлению Министерства юстиции Соединенных Штатов, начиная с 9 декабря 2019 года планируется казнить пятерых заключенных, приговоренных к высшей мере наказания за убийства.

По сведениям газеты The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей ряда штатов.