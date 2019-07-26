Литовского дипломата вызвали в МИД Белоруссии из-за вмешательства в коммерческую сделку

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Литвы был вызван в МИД Белоруссии из-за вмешательства литовского правительства в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования. Об этом сообщил МИД Белоруссии в пятницу.

"26 июля 2019 года в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь, которому был заявлен протест. Основанием стало вмешательство правительства Литовской Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом "несоответствия интересам национальной безопасности", - сказано в сообщении.

В МИД Белоруссии подчеркнули, что аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, "являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере". "Такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран", - сказано в заявлении.

Подробности белорусское внешнеполитическое ведомство не сообщает, однако как пишет портал tut.by, ранее стало известно, что литовские спецслужбы не допустили совместного участия каунасской компании KRS и ее белорусского партнера "Белтрубопроводстрой" в дальнейшей борьбе за контракт на строительство 165-километрового газопровода между Литвой и Польшей.

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