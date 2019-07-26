{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку С-400

Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку С-400 - Рейтер.

Reuters: Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Макроном
Читать полностью