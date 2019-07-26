Трамп заявил, что основания враждовать с Россией у США отсутствуют

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Основания враждовать с Россией у Соединенных Штатов отсутствуют. Об этом заявил в пятницу журналистам в Белом доме президент США республиканец Дональд Трамп.

Он решительно осудил действия оппозиционной Демократической партии США, нацеленные на сохранение противостояния с республиканцами, в том числе посредством раздувания утверждений об угрозе со стороны России.

"Мир над ними [демократами] смеется. Но, к сожалению, это чрезвычайно плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами", - сказал руководитель американской администрации.

Он также в очередной раз обрушился с критикой на демократов и Роберта Мюллера, который в качестве спецпрокурора США вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года. "Мы наблюдали за этим два с половиной года. И это - единственное, что у них нашлось. Это позор", - подчеркнул Трамп, комментируя расследование Мюллера и касающиеся его итогов действия демократов в Конгрессе США.

"Эти люди - клоуны, - заявил про политических оппонентов президент США. - Демократы - клоуны, над ними смеются во всем мире".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Он утверждал при этом, что РФ пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

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