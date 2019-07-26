СМИ: умер палестинец, раненый при столкновении демонстрантов с армией Израиля

ТАСС, 27 июля. Палестинец умер от ранений, полученных им в пятницу при участии в столкновениях демонстрантов с израильскими военнослужащими в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Wafa.

Ранее поступила информация о том, что не менее 58 палестинцев пострадали в секторе Газа, когда израильские солдаты открыли огонь из стрелкового оружия по участникам так называемого "марша возвращения", приблизившимся к рядам колючей проволоки в пограничной зоне. Для разгона демонстрантов израильская армия также применяла гранаты со слезоточивым газом.

Как отмечает агентство, 23-летний мужчина получил огнестрельные ранения, от которых он умер. По данным агентства, в столкновениях пострадали в том числе более 20 детей, они госпитализированы.

Палестинцы в секторе Газа каждую пятницу проводят акции протеста возле пограничных заграждений. "Марши возвращения" стали ответом на израильскую блокаду этого палестинского района и перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который состоялся 14 мая 2018 года.