Верховный суд США разрешил использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Верховный суд США разрешил в пятницу вашингтонской администрации использовать $2,5 млрд из выделенных Конгрессом средств для министерства обороны на возведение стены на американо-мексиканской границе. Об этом говорится в распространенном постановлении суда.

В нем отмечается, что пятеро судей, придерживающихся консервативных взглядов, поддержали намерение вашингтонской администрации использовать финансовые средства Пентагона, остальные четверо выступили против. Таким образом были заблокированы постановления федерального суда Северного округа штата Калифорния, вынесенные в мае и июне. В них говорилось о том, что администрация США не может направить средства из бюджета американского оборонного ведомства на возведение барьера на границе с Мексикой без согласия Конгресса. Американский лидер Дональд Трамп добивался выделения на указанные цели примерно $2,5 млрд из средств Пентагона.

Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе США. Как пояснили в Белом доме, это позволит главе государства, в частности, аккумулировать в целом около $8 млрд, в том числе из бюджета оборонного ведомства. Администрация США намерена израсходовать все указанные средства на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. Правительство полагает, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Министерство обороны США в апреле в обход Конгресса заключило контракты на строительство участков стены на американо-мексиканской границе с двумя частными компаниями. Общая сумма сделок составляет $976 млн.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет с демократами в Конгрессе США 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.