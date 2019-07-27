ЦАР стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости Косова

БЕЛГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косова. Об этом заявил в субботу глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения Сербии РТС.

"Сообщаю <...>, что Центрально-Африканская Республика стала 14-й страной, которая уточнила свою позицию, что не признает независимость Косова. Мы получили официальную ноту с подписью министра, согласно которому они после моего визита провели официальное расследование. Выяснилось, что никакого документа о признании Косова они не принимали, поэтому не могут занимать позицию, противоречащую мировому праву", - сказал Дачич.

Ранее в МИД Сербии сообщили, что Республика Палау стала 13-й по счету страной, отозвавшей свое признание независимости самопровозглашенного Косова.

В последние месяцы дипломаты Сербии и непризнанной республики ведут активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны по вопросу о признании Косова. С одной стороны, в феврале глава МИД Косова заявил, что получил признание еще одного государства - Барбадоса. С другой стороны, свое признание независимости Косова отозвали Папуа - Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото и другие.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают менее 100 стран. Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.