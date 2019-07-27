Волкер заявил, что США не намерены вмешиваться в проведение реформ на Украине

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. США поддерживают реформы на Украине, но не намерены вмешиваться в ход их проведения. Об этом в субботу на брифинге в Киеве заявил специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

"Это вопросы, которые для себя должны решать сами украинцы, США не собираются указывать, какие реформы проводить, какие нет, но США поддерживают эти усилия", - сказал он.

Волкер рассказал, что в ходе встреч с украинскими политиками обсуждались судебная, земельная, конституционная реформы, а также реформа избирательного кодекса и дальнейшая интеграция Украины в Европу. При этом представитель Госдепартамента подчеркнул разнообразие взглядов представителей украинских политических сил.

"Пару вещей повторялись на всех этих встречах, одновременно они являются приоритетными для правительства. Одна из них - это судебная реформа и укрепление верховенства права. И второй вопрос - что делать с влиянием олигархов", - отметил Волкер ключевые направления.

Курт Волкер 25 июля впервые прилетел на Украину после состоявшихся там в минувшее воскресенье внеочередных выборов в Верховную раду.