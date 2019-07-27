Политологи: националисты получили вотум недоверия на выборах в Раду

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Пять дней понадобилось Киеву, чтобы подвести итоги внеочередных выборов в украинский парламент после изнурительной предвыборной гонки. Многие называют их "третьим туром" президентских выборов, состоявшихся весной. Несмотря на опасения политтехнологов, что граждане могут попросту проигнорировать свое гражданское право, почти 50% избирателей все же воспользовались им. Поскольку законодательство страны не предусматривает понятие минимальной явки, то именно эта политически активная половина Украины определила качественный состав новой Верховной рады.

В итоге президентской партии "Слуга народа" удалось закрепить феноменальный успех и даже превзойти его. Впервые в истории страны большинство в парламенте может быть однопартийным - 254 депутата, хотя до так называемого конституционного большинства - 300 голосов - они не дотянули. Такое представительство позволит принимать любые законы (за исключением изменений в конституцию) без оглядки на коллег по парламентскому цеху. Среди других партий счастливчиками оказались еще четыре - "Оппозиционная платформа - За жизнь" с внушительной поддержкой в 13,05% по партийному списку, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,1% и "Голос" - 5,82%.

Среди, тех, кто оказался за бортом нового состава Верховной рады, - объединенные националисты, которые под флагом партии "Свобода" уверенно застряли на отметке 2,15%. Не помогла ни концентрация "борцов за украинскую идею и идентичность", ни самый внушительный список среди остальных заявленных на выборы партий. Судя по количеству фамилий в нем (224, среди которых Олег Тягнибок, бывший и нынешний руководители запрещенной в РФ организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош и Андрей Тарасенко, лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий), в партии не исключали получить почти 100% голосов в многомандатном округе и занять половину кресел под куполом Рады. Не помогли и крайне антироссийские задачи, определенные в предвыборной программе, - полный разрыв дипломатических отношений с РФ, создание антироссийской коалиции в мире, национализация всего российского бизнеса и активов в стране и так далее.

Итог - 11-е место среди 22-х партий, то есть партийный экватор. Что может партия записать себе в актив - это итоговые проценты, которые позволяют говорить о том, что политическая организация будет получать государственную поддержку на свою деятельность. По предварительным подсчетам, это составит порядка 11 млн гривен в год ($423 тыс.), однако эти средства нельзя будет расходовать на свое усмотрение, а исключительно на уставную деятельность. При этом организации еще предстоит пройти аудит отчетности об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

В регионах объединенные националисты набрали больше всего в Ивано-Франковской области - 8,39% (5-е место в этом регионе в целом), Тернопольской - 6,69% (6 место), Львовской - 5,46% (5 место), Ровенской - 3,99% (8 место), Волынской - 3,85% (7 место), в остальных - менее 3%. На этих выборах представлять крайних правых в Раде будет один единственный мажоритарщик, победивший в округе в Ивано-Франковской области. Это Оксана Савчук, которая работает секретарем городского совета. Как ни странно, но она стала скорее исключением, вдвое опередив своего конкурента, кандидата от "Слуги народа" Андрея Сторожука.

Закономерное фиаско

В экспертной среде считают закономерным такое фиаско националистов. "Это вотум недоверия тому варианту радикального этнического национализма, архаичного по своей сути, который исповедовали всевозможные проводники, "полупроводники", декларирующие приверженность украинскому национализму", - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС украинский политолог, директор центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его мнению, "бесплодность и деструктивность политического движения стала всем абсолютно очевидной".

"Если бы за потугами переписать историческую память, изменить идентичность людей, играть с вопросами религии, веры людей, стояло какое-то лучшее завтра, какие-то реальные успехи, а не декларации о пути в ЕС, в НАТО, то, возможно, какая-то большая часть украинцев повернулась бы к национализму", - добавил политолог.

Пользователи в социальных сетях давали довольно резкие оценки результату политических сил, баллотировавшихся под крылом "Свободы". "Националисты обижаются, когда о них говорят. Они не поняли, что теперь другие времена: в 2013 году факельное шествие - это круто, в 2019 году вызывает раздражение даже у сторонников", - прокомментировал один из пользователей в Facebook. Еще один констатировал, что националисты проиграли вчистую. "Ходить с факелами и расписывать стены "Сбербанка" - это не означает любить Украину больше других! Пете (экс-президенту Петру Порошенко - прим. ТАСС) скажите спасибо! Он опорочил национальную идею как мог!" - заключил он.

Кроме собственных недочетов, "помогли" получить такой результат и конкуренты, прежде всего партия Порошенко "Европейская солидарность".

"Лозунг "Армия, язык, вера", как бы там не смеялись, что это архаика, но, тем не менее, он залез и в региональном плане и в плане месседжей на поле националистов, и существенно его сузил для них. То есть, им элементарно не осталось на нем места", - отметил Золотарев. С точки зрения стратегии избирательной кампании, считает он, со стороны националистов был чистый "клинический эксперимент", чтобы выяснить реальное количество идейных сторонников по состоянию на сейчас.

Вместе с тем, как отмечают аналитики, на выборах не произошел какой-то "антиправый разворот" и глобальное поражение правых сил. "Националисты и правое движение зафиксировали смену формы на этих выборах, за эти 5 лет они прошли дорогу от маргинального политического сегмента до институционализации", - пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Это означает, продолжил он, что правые взгляды начали транслировать и использовать государственные структуры и часть "респектабельных политиков", в число которых вошли как раз экс-президент Порошенко, ряд представителей пока еще действующего состава Рады и правительства страны.

"Из-за этого, действительно, старым правым партиям не нашлось места в этой нише, идти еще более вправо - это превращаться в еще более "коричневый" политсегмент, и они не рискнули идти туда. Идти влево они не могут в силу того высокого градуса риторики, которую они поддерживали все последние 5 лет", - добавил эксперт. Эта же участь постигла другие партии, которые отчасти также артикулировали правые взгляды, - это и "Самопомощь", и Радикальная партия Олега Ляшко.

На свалку истории?

Несмотря на мощный нокдаун со стороны избирателей, националистов точно не следует списывать со счетов политического ландшафта Украины. Золоторев уверен, что такие политики "никуда не исчезнут", исходя хотя бы из того факта, что их по праву можно считать политическими динозаврами.

"У них есть тылы в американской, канадской диаспоре. "Свобода" - это, по сути, старейшая из политических партий, действующих на Украине. Она была зарегистрирована еще в начале 1990-х, еще ранее, чем Компартия Украины, только называлась она Социал-национальная партия Украины", - продолжил политолог. В то время организация, отметил он, "активно игралась с символикой германских нацистов, но потом после ребрендинга в 2002 году они это заретушировали и всячески отрицали". Звездный час для националистов оказался в 2012 году, но он впоследствии стал и роковым. "После успеха на выборах 2012 года амбиции, жадность и непрофессионализм выдвиженцев "Свободы" стали тяготеть к их политическим партнерам. И "Свободу" в 2014 году попросту слили, избавились от них", - сказал Золотарев. В 2014 году фишку радикализма переняли другие политические организации, такие как "Правый сектор" и "Национальные дружины".

"Сейчас все это вырождается в то, что рэкеты и бандитизм по-прежнему у нас окрашены в патриотические цвета, а это значит, что президенту Владимиру Зеленскому придется решать достаточно непростую задачу", - продолжил он. С одной стороны, нужно будет не оказаться в ситуации, когда президента будут обвинять в преследовании патриотов, а с другой - принудить их действовать в рамках закона. "Как поступит президент Зеленский - это пусть болит голова у господина Андрея Богдана, главы президентского офиса", - подытожил он.

Сами "свободовцы" после сокрушительного поражения скромно прокомментировали это событие. Лидер партии Олег Тягнибок попросил своих сторонников "не склонять головы, не опускать рук, не отчаиваться", поскольку борьба за "украинскую Украину" продолжается.