Японский политик утверждает, что Медведев планирует посетить Итуруп 1-2 августа

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, как ожидается, 1-2 августа посетит остров Итуруп, входящий в южную часть Курильской гряды. С таким утверждением выступил в субботу Мунэо Судзуки - известный японский политик, который активно занимается вопросами диалога с Россией и считается неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по вопросам японско-российских отношений.

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"На данный момент есть информация, что [Медведев] посетит Итуруп 1-2 августа", - приводит слова Судзуки японское агентство Kyodo.

Между тем пресс-секретарь главы кабмина РФ Олег Осипов заявил 24 июля, что в правительстве страны не комментируют планы предстоящих поездок Медведева. Он также добавил, что "председатель правительства РФ может в любое время посетить" любой российский регион, который "посчитает целесообразным", в том числе и острова Курильской гряды, входящие в состав Сахалинской области РФ.

Последний раз Медведев посещал Итуруп летом 2015 года. Тогда премьер ознакомился с работой местного аэропорта и портового пункта Курильский, посетил рыбоперерабатывающий завод "Рейдово" и встретился с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Итуруп". Визиты российских официальных лиц на южную часть Курил зачастую вызывают протесты со стороны Токио, которые Москва последовательно отвергает.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.