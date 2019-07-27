Посольство КНР: позиция мэрии Праги по Тайваню грозит ухудшением отношений Китая и Чехии

ПРАГА, 27 июля. /ТАСС/. Посольство КНР в Чехии предупредило власти республики об угрозе ухудшения отношений между двумя странами из-за позиции руководства мэрии Праги, которое ставит под сомнение принцип одного Китая. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении диппредставительства.

"Существует только один Китай, неделимой частью которого является Тайвань, - отметило посольство. - Соблюдение принципа одного Китая является нормой в международных отношениях. Пражская мэрия должна действовать в интересах обоих народов [Чехии и Китая]". Мэрия чешской столицы, согласно заявлению посольства КНР, наносит серьезный ущерб интересам Пекина в отношении китайских регионов: Тайваня и Тибета.

Позиция мэрии

Пражские власти считают нецелесообразным существование в договоре, который три с половиной года назад сроком на пять лет заключили между собой столицы Чехии и КНР, формулировки, отвергающей возможность признания независимости Тайваня. На исключении данного положения из документа настаивают представители правых партий, имеющих наиболее сильные позиции в руководстве города.

Договор о партнерстве между Прагой и Пекином предусматривает приоритетную поддержку сотрудничества между столицами в областях торговли и туризма, культуры, здравоохранения, транспорта, образования и спорта.

Как заявил ранее журналистам мэр столицы Чехии Зденек Гржиб, городские власти хотят "иметь аполитичные связи" с Пекином. При этом он сообщил, что не рассматривает как попытку обострить чешско-китайские отношения "исключение ненужной политической декларации из [действующего] договора". Гржиб также категорически отверг сделанное ранее заявление представителя МИД КНР, согласно которому попытка пражских властей пересмотреть действующий договор о партнерстве с Пекином наносит ущерб чешско-китайским отношениям.

Мэр столицы отметил, что в подобных документах, которые заключил Пекин с Лондоном и Ригой, отсутствуют политические составляющие. По словам Гржиба, власти Праги хотят "достичь того же".

Между тем руководители МИД Чехии заверили ранее представителей посольства КНР, что на государственном уровне Прагой полностью соблюдается принцип одного Китая, а также что формирование внешней политики республики происходит на его основе.

Об обвинениях в шпионаже

Посольство Китая в своем заявлении также отвергло циркулирующие в чешской прессе обвинения его сотрудников в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу. Сведения чешских СМИ, согласно которым дипломаты требуют от действующих в республике китайских компаний сведения, представляющие интерес для спецслужб КНР, названы не соответствующими действительности.

"В последнее время в некоторых органах чешских СМИ мы зарегистрировали сообщения о так называемом шпионском сотрудничестве между посольством КНР в Чехии и китайскими компаниями, действующими в Чехии. Очернение китайского посольства является совершенно не обоснованным. Речь идет о распространении клеветы с целью нанести ущерб репутации Китая", - говорится в документе.

Посольство КНР, как следует из документа, не исключает возможность привлечения чешских СМИ к ответственности за распространение данных сообщений и готово предпринять иные правовые шаги.