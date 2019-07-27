В Грузии начались учения НАТО Agile Spirit - 2019

ТБИЛИСИ, 27 июля. /ТАСС/. Многонациональные учения Agile Spirit - 2019 с участием более 3 тыс. военных из 14 стран - членов и партнеров НАТО начались в субботу в Грузии на территории второй пехотной бригады, расположенной в городе Сенаки (край Самегрело - Земо Сванети). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны закавказской республики.

"Учения полностью отвечают заявленной политике нашей страны - больше НАТО в Грузии, и больше Грузии в НАТО. Нынешние учения отличаются от маневров прошлых лет тем, что в этом году вместе с теоретической будет и практическая часть, которая пройдет на полигонах Орфоло (край Самцхе - Джавахети) и Вазиани (близ Тбилиси)", - сказал глава Сил обороны Грузии, генерал-лейтенант Владимир Чачибая на открытии учений.

Ранее министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что целью маневров является увеличение оперативных способностей грузинских военных, повышение совместимости с военнослужащими НАТО и сохранение стабильности и мира в черноморском регионе. Учения, в которых принимают участие военные из Грузии, США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Латвии, Литвы, Черногории, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Украины, завершатся 9 августа.

"Проворный дух", который проводится ежегодно с 2011 года, являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих учений грузинские военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. В последний раз учения прошли в Грузии в сентябре 2018 года. Тогда в них приняли участие 237 военных из 10 стран.