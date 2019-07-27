СМИ: глава МИД Омана прибыл в Тегеран для решения проблемы с британским танкером

ТАСС, 27 июля. Министр, ответственный за иностранные дела Султаната Оман, Юсеф бен Алауи бен Абдалла прибыл в субботу в Тегеран для проведения переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Как сообщила телестанция Al Manar, визит оманского министра проходит в рамках регулярных консультаций между главами внешнеполитических ведомств Маската и Тегерана по ситуации в Персидском заливе. По ее информации, стороны обсудят варианты урегулирования проблемы вокруг британского танкера, который был задержан в Ормузском проливе.