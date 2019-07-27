СМИ: Иран произвел запуск баллистической ракеты в целях обороны

ТАСС, 27 июля. Произведенный иранской стороной запуск баллистической ракеты носил оборонительный характер и не был направлен против других государств. Об этом в субботу сообщило агентство Fars со ссылкой на военный источник.

По его данным, целью проведенного запуска баллистической ракеты была исключительно отработка ответа на возможные попытки иностранных государств нарушить территориальный суверенитет Ирана. Исламская Республика Иран, указал военный источник, не обязана получать разрешение от какой-либо страны в мире для повышения своей обороноспособности и рассматривает право на оборону как часть собственного суверенитета.

Ранее телеканал Fox News информировал, что Иран в ночь на 25 июля провел испытания баллистической ракеты средней дальности. По версии телеканала, ракета "Шахаб-3" была запущена в южной части Ирана и пролетела около 960 км в северном направлении. Она упала в пустыне недалеко от Тегерана.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения прогремели взрывы. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг. 20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, по свидетельству президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.