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Кризис на Украине

Зеленский потребовал уволить главу Днепропетровской полиции за превышение полномочий

Президент Украины также обратился ко всем чиновникам страны с настоятельным предупреждением

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно уволить главу Национальной полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю, скандальное видео с которым опубликовали украинские СМИ.

В 2018 году сотрудники патрульной полиции остановили машину Глуховери за нарушение правил дорожного движения, но в результате сами правоохранители были задержаны вооруженным подразделением МВД "Корд". Видео скандального инцидента, тщательно скрывавшееся руководством Днепропетровской полиции, в пятницу опубликовало украинское издание "Страна.ua".

"Я требую от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от главы Госбюро расследований Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - написал Зеленский в субботу на своей странице в Facebook.

Президент сообщил, что видео инцидента его шокировало. "Оно шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом. Просмотрев его, у меня сначала не было слов - даже нецензурных. Но они быстро нашлись", - сказал он.

Зеленский также обратился ко всем чиновникам страны с настоятельным предупреждением. "Ни вы, ни ваши друзья больше не будете стоять над законом, - написал он. - Лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите".

Ранее в субботу Госбюро расследований Украины после публикации скандального видео открыло дело против начальника областного управления МВД Днепропетровской области Виталия Глуховери.

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УкраинаКризис на УкраинеАваков, Арсен БорисовичЗеленский, Владимир Александрович
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