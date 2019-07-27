Совбез Ирана: меры по безопасности в Персидском заливе должны разработать страны региона

ТАСС, 27 июля. Меры по обеспечению безопасности международного судоходства в Персидском заливе должны быть выработаны в тесном сотрудничестве всеми странами региона. Такое мнение, как передал телеканал Al Mayadeen , высказал в субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран адмирал Али Шамхани. Он встретился в Тегеране с главой МИД Султаната Оман Юсефом бен Алауи бен Абдаллой.

"Если такие меры будут разрабатывать иностранные державы, то это только увеличит проблемы", - сказал он.

По словам адмирала, Иран "твердо следует курсу на установление диалога и взаимопонимания со своими соседями". Однако, как отметил Шамхани, "некоторые государства региона пошли на поспешные шаги и поставили под серьезную угрозу возможность управления кризисом".

Оманский министр, который ранее провел переговоры в Тегеране с иранским коллегой Джавадом Зарифом, призвал, в свою очередь, все государства в зоне Персидского залива к сдержанности.

"Необходимо сделать выводы из опыта прошлого и избегать любых шагов, которые ведут к росту напряженности и могут обострить кризис", - процитировал телеканал слова Юсефа бен Алауи бен Абдаллы. Как подчеркнул глава МИД Омана, правила международного судоходства в Ормузском проливе "должны строго соблюдаться".

Нынешний визит Юсефа бен Алауи бен Абдаллы посвящен поиску урегулирования проблемы вокруг британского танкера, который был задержан в Ормузском проливе.