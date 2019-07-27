Оппозиция Судана не согласилась с данными о числе жертв разгона забастовки в Хартуме

ТАСС, 27 июля. Суданская оппозиция отвергла результаты специальной правительственной комиссии, проводившей расследование разгона силами безопасности сидячей демонстрации в центре Хартума, в результате которого в начале июня погибли десятки человек. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Недавно назначенный генпрокурором страны председатель комиссии Фатх ар-Рахман Саид огласил данные расследования, согласно которым "в результате разгона акции протеста в суданской столице в начале июня было убито 87 человек". Причем, по его словам, только 17 из них стали жертвами репрессий сил безопасности на самой площади, где была устроена забастовка. По данным комиссии, в тот день в стычках с полицией ранения получили 168 человек, из них 48 - пулевые.

Суданские оппозиционные силы выступили с резкой критикой расследования спецкомиссии под руководством Саида, назвав данные о жертвах заниженными. Несмотря на то, что цифры, обнародованные комиссией, превышают официальную статистику министерства здравоохранения, которое заявляло о 61 погибшем, оппозиция не приняла результаты расследования.

По подсчетам группы суданских оппозиционных медиков, в ходе событий 3 июня было убито 127 человек и не менее 400 получили ранения.

3 июня полиция и спецназ Судана силой зачистили площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме, демонтировав появившийся там два месяца назад палаточный лагерь. Для разгона демонстрантов силовики использовали палки и дубинки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета.