Макрон заявил, что его встреча с Путиным состоится в форте Брегансон 19 августа

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять президента Российской Федерации Владимира Путина 19 августа в форте Брегансон. Об этом французский лидер сообщил в субботу в прямом эфире телеканала BFM , транслировавшим общение Макрона с жителями города Борм-ле-Мимоза, рядом с которым находится форт Брегансон.

"Я готовлюсь к встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится через несколько недель в форте Брегансон. Она пройдет 19 августа", - сказал президент Франции.

Отвечая на вопросы журналистов, Макрон сообщил, что выбрал форт Брегансон, одну из летних резиденций президентов Франции, по той причине, что это "удобное место для работы, здесь можно проводить все телефонные переговоры международного уровня, принимать руководителей иностранных государств".

Отвечая на вопрос журналистов о его нынешних отношениях с президентом США Дональдом Трампом, Макрон сказал: "Мы продолжим с ним вместе работать в перспективе проведения саммита лидеров "Большой семерки" [в Биаррице 24-26 августа]. Вчера мы с ним провели телефонные переговоры".

Брегансон представляет собой крепость, возвышающуюся на скале над водами побережья Средиземного моря на полпути между Ниццей и Марселем. Летней резиденцией президентов Франции этот военный форт сделал генерал де Голль, побывавший там в 1964 году. Это место любили также президенты Жорж Помпиду, Жискар д'Эстен и Николя Саркози. Президенты Франсуа Миттеран и Франсуа Олланд, напротив, бывали там редко.