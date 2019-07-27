В Житомирский области Украины пересчитают голоса на одном из избирательных округов

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Житомирский окружной административный суд обязал избирательную комиссию пересчитать голоса по одномандатному избирательному округу на всех 299 участках, где 21 июля прошло голосование по внеочередным выборам в Верховную раду. Об этом в субботу сообщило украинское информагентство УНИАН, ссылаясь на принятое судом в субботу решение на иск кандидата в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачева, который проиграл своему сопернику 1,2% голосов.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, в одномандатном избирательном округе №64 (город Коростень, Коростенский, Лугинский, Овручский, Олевский районы) победил самовыдвиженец Владимир Арешонков, действующий депутат от партии "Блок Петра Порошенко", которого поддержали с 27,63% избирателей. Второй результат получил Сигачев с 26,83%.

Сигачев в судебном иске просил суд признать противоправными действия окружной избирательной комиссии, отменить протокол от 23 июля об итогах голосования и обязать окружную комиссию осуществить повторный подсчет. Кроме этого, в иске говорится о возможных нарушениях, которые, по мнению истца, имели место в округе.

Внеочередные выборы Рады состоялись 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу. По предварительным данным, самую большую фракцию в новой Раде сформирует "Слуга народа", которая провела в парламент 254 депутата.