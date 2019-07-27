Макрон признал, что протесты "желтых жилетов" вызваны несправедливостью во Франции

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Социальная несправедливость и сложное финансово-экономическое положение части населения являются теми неурегулированными проблемами Франции, которые приводят к протестам "желтых жилетов". Такое мнение высказал в субботу президент страны Эмманюэль Макрон. Репортаж о его общении с журналистами и жителями города Борм-ле-Мимоза, находящегося рядом с летней президентской резиденцией, фортом Брегансон, показал телеканал BFM .

"В нашей стране продолжают оставаться нерешенными давно известные нам глубокие проблемы, вызванные существующей [социальной] несправедливостью и экономическими трудностями населения", - признал президент. Отвечая при этом на вопрос о ситуации с протестами "желтых жилетов" он сказал: "Я абсолютно не считаю, что то, что в определенный момент вызвало искреннюю ярость части французского населения, теперь уже более не существует".

"На мой взгляд, мы смогли дать ответ на часть проблем - но в то же время остается и часть неурегулированных вопросов, по которым мы не смогли принять должных мер, так как это требует времени. Есть также такие причины возмущения людей, возможности устранить которые не существует в ближайшей перспективе", - указал французский президент.

Он подчеркнул, что в сентябре, с окончанием летнего периода, "надлежит принять конкретные меры с тем, чтобы улучшить условия жизни" недовольных граждан. Макрон уже дал соответствующие указания правительству, "чтобы его деятельность была более очевидной".

Движение протеста "желтых жилетов" возникло во Франции осенью 2018 года. Оно было вызвано повышением тарифов на автомобильное топливо, а также ограничением скорости на провинциальных дорогах. Униформой для своих активистов оппозиционное движение избрало светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них уже не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.

Ожидается, что после относительно спокойного летнего периода "желтые жилеты" возобновят свои массовые акции во Франции в сентябре.